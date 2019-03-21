انفجار قوي يهز مصنع كيمياويات في شرق الصين

اسماء السيد - بكين: هزّ انفجار قوي مصنع كيمياويات في شرق الصين الخميس، وفق مسؤولين محليين يسعون للتأكد مما إذا كان أسفر عن إصابات.

ووقع الانفجار في المصنع الذي تديره "تيانجيياي للكيمياويات" في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو، وفق المسؤولين.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها موقع "بكين نيوز" الحكوميّ على موقع ويبو الصيني الشبيه بموقع تويتر انفجارا هائلا مع تصاعد ألسنة اللهب فوق المصنع.

وأظهر لقطات أخرى دخانا رماديا كثيفا يتدفق من موقع الانفجار. ولم يتسن لوكالة فرانس برس التأكد من محتوى هذه المقاطع.

والحوادث الصناعيّة شائعة في الصين، حين لا تطبق عادة معايير الأمان بصرامة.

Advertisements

ففي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قتل 23 شخصا وأصيب 22 آخرين في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيمياويات في مدينة تشانغجياكو التي تبعد نحو 200 كلم شمال غرب بكين والتي من المقرر أن تستضيف الألعاب الاولمبية الشتوية عام 2022.

وفي تموز/يوليو الفائت، أدى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب). وقالت السلطات المحلية إن الشركة قامت بعمليات بناء غير قانونية ولم تخضع لفحوص السلامة.

وفي 2015 أدت انفجارات كبيرة في منشأة لتخزين الحاويات إلى مقتل 165 شخصا على الأقل في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.

وتسببت الانفجارات في خسائر بأكثر من مليار دولار وأثارت موجة غضب في البلاد لانعدام الشفافية في الكشف عن أسباب الحوادث وأثرها البيئي.

