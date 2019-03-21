دبي - بواسطة محمد فارس © RT

أعلن رئيس شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، أنه تمّ التعرف على جميع الضحايا الـ50 الذي سقطوا بالهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، حسبما ذكرت إذاعة أخبار نيوزيلندا.

في وقت سابق تم الإبلاغ عن هوية 21 من قتلى ذلك الهجوم الإرهابي غير المسبوق في هذا البلد. وتم تسليم جثثهم لذويهم.

وقال بوش: "اكتملت عملية تحديد هوية الضحايا الخمسين وتم إبلاغ جميع أقاربهم المباشرين".

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مقدم بواسطة: France 24



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ويوم الجمعة الماضي، أطلق مسلح عنصري النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش (الجزيرة الجنوبية ، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين.

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ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي. وتم توجيه اتهام بالقتل لرجل يدعى برينتون تارانت، 28 عاما، من أستراليا، ومددت المحكمة يوم السبت اعتقاله حتى 5 أبريل المقبل. © Edgar Su مراسم دفن أحد ضحايا الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرتش، نيوزيلندا، 21 مارس 2019 نيوزيلندا تحدد هويات جميع ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين

المصدر: نوفوستي