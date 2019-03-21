بالفيديو.. الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الخميس، مقاطع فيديو من الجلسات الأولى للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية التي بدأت أمس. يُذكر أن مجلس النواب، قرر برئاسة الدكتور علي عبدالعال استكمال جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية 2019 اليوم الخميس، فى جلستين لرجال القضاء والمجالس القومية والنقابات. وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان. Advertisements شاهد الفيديو

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