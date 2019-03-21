الكرملين: الرئيس الكازاخي الجديد يزور روسيا في أقرب وقت

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن "الرئيس الكازاخي الجديد، قاسم جومارت توكايف، بحث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية، مؤكداً عزمه القيام بزيارة موسكو في أقرب وقت"، مشيرةً إلى أنه "تم الاتفاق على العمل عن كثب من أجل تطوير العلاقات بين البلدين وزيارة روسيا".

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