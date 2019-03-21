الحرس الثوري: حرس الحدود المفرج عنهم سيصلون البلاد اليوم او غدا

أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف ان "حرس الحدود الاربعة الذين افرجت عنهم باكستان، سيصلون البلاد اليوم او صباح غد"، مشيراً إلى أن "المجموعات الارهابية وبعد عدة عمليات ارهابية خلال السنة الماضية، بهدف زعزعة الامن في المناطق الحدودية، تمكنت من خلال تنفيذ خديعة، من اختطاف 12 من حرس حدودنا".

وبيّن ان "القوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة بذلت جهودا خاصة عن طريق الجيش الباكستاني لمتابعة موضوع الافراج عن حرس الحدود هؤلاء"، مشيراً إلى أن "الاجهزة الاستخباراتي والامنية الايرانية ومن خلال التنسيق مع الاستخبارات الباكستانية والمسؤولين السياسيين في هذا البلد وخاصة وزارة الخارجية الباكستانية، بذلت جهودها للإفراج عن حرس الحدود الايرانيين".

ولفت إلى أنه "رغم ان الجماعات الارهابية طرحت في البداية مطالب غير منطقية وغير معقولة، ولكن بسبب اقترابنا من مقراتها الرئيسية والتنسيقات التي جرت لاتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن حرس الحدود، وكذلك المشاورات التي اجراها المسؤولون الباكستانيون، قام الارهابيون في مرحلة سابقة بالافراج عن 5 اشخاص، وفي هذه المرحلة افرجوا عن 4 اشخاص، ومازالت الجهود مستمرة للافراج عن حرس الحدود المتبقين من اجل اعادتهم الى احضان أسرهم".

وأعرب العميد شريف عن "شكره في هذه المرحلة للباكستانيين لقاء التعاون الجيد الذي ابدوه، خاصة ان الافراج عن حرس الحدود الايرانية تم بدون تنفيذ عمليات عسكرية، وعبر المحادثات والمشاورات"، مشيراً إلى أن "القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية أرسلت طائرة الى باكستان لإعادة حرس الحدود الاربعة المفرج عنهم الى ارض الوطن، واذا لم تبرز اي مشكلة، فهناك احتمال كبير ان يعودوا اليوم او صباح الغد الى ايران".