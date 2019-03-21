صحيفة إماراتية: طرد مقيم أيد الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

كشفت صحيفة "Khaleej Times" الإماراتية أن "الإمارات طردت موظفا من شركة "Transguard Group" مسجلة في دبي، بعد أن عبر عن تأييده للهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، والذي أودى بحياة 50 شخصا من المصلين على الأقل"، مشيرة الى أن "الموظف نشر تعليقا تحريضيا على صفحته في "فيسبوك"، معبرا بهذه الصورة عن موافقته على الأعمال الإرهابية في نيوزيلندا".

ولفتت الى أن "تتمسك شركتنا بسياسة عدم التسامح الكامل مع الاستخدام غير الملائم لشبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك تمت إقالة الموظف بسرعة وتسليمه للهيئات المناسبة".