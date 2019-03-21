نائب عراقي: مخطط لتهريب قادة "داعش" من أحد سجون الأنبار

كشف النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار في البرلمان العراقي علي البديري عن "معلومات تفيد بوجود مخطط لتهريب قادة "دواعش" يحملون جنسيات مختلفة من أحد سجون محافظة الأنبار مقابل ملايين الدولارات، داعياً الجهات المعنية إلى نقل هؤلاء القادة إلى بغداد فوراً"، مشيراً إلى أن "وضع محافظة الأنبار في خطر بحسب معلومات وصلت الينا ".

ولفت إلى أن "هناك جهات تحاول تهريب قادة كبار من داعش الإرهابي من داخل تسفيرات الشرطة مقابل ملايين الدولارات"، مشيراً إلى أنه "من ضمن المعلومات التي وصلت الينا أن الوضع في منطقة جويبة أيضاً خطر جداً، كما أن هناك بعض زمر وخلايا داعش الإرهابية تخطط لخرق الأمن في قضاء الفلوجة ومركز مدينة الرمادي بغية تهريب قيادات كبيرة من داعش بالتنسيق مع بعض ضعاف النفوس".

وأشار إلى أنه "من بين القيادات الإرهابية التي تروم زمر داعش تهريبها إرهابيون سعوديون ومغاربة وشيشانيون"، داعيا الجهات المعنية إلى "نقل تلك القيادات الإرهابية فوراً إلى بغداد قبل تنفيذ الزمر الإرهابية لمخططاتها".