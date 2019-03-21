اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد قمة أوروبية استثنائية سريعة، إذا رفض مجلس العموم البريطاني، اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه "إذا لم يكن هناك تصويت إيجابي أو إذا لم يُصوت من الأساس في مجلس العموم، سنترك أمامنا خياراً مفتوحاً لعقد اجتماع آخر قبل موعد الخروج أم لا".
وأشارت إلى أنه "إذا كان التصويت إيجابياً، يمكن وقتها حتماً مناقشة، من حيث المبدأ، رغبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمديد قصير"، مؤكدةً "أنها لا تزال مقتنعة بالحاجة إلى حل منظم لخروج بريطانيا".
وأشارت إلى أن "ذلك ليس في مصلحة بريطانيا فحسب، ولكن أيضاً في مصلحة ألمانيا ومصلحة الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تقترح قمةً أوروبيةً استثنائية حول خروج بريطانيا من الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.