ميركل تقترح قمةً أوروبيةً استثنائية حول خروج بريطانيا من الاتحاد

اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد قمة أوروبية استثنائية سريعة، إذا رفض مجلس العموم البريطاني، اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه "إذا لم يكن هناك تصويت إيجابي أو إذا لم يُصوت من الأساس في مجلس العموم، سنترك أمامنا خياراً مفتوحاً لعقد اجتماع آخر قبل موعد الخروج أم لا".

وأشارت إلى أنه "إذا كان التصويت إيجابياً، يمكن وقتها حتماً مناقشة، من حيث المبدأ، رغبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تمديد قصير"، مؤكدةً "أنها لا تزال مقتنعة بالحاجة إلى حل منظم لخروج بريطانيا".

وأشارت إلى أن "ذلك ليس في مصلحة بريطانيا فحسب، ولكن أيضاً في مصلحة ألمانيا ومصلحة الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة".