الادعاء العام الهولندي: المشتبه فيه بهجوم أوترخت سيمثل أمام القضاء غدا الجمعة

أعلن الادعاء العام الهولندي عن توجيه اتهامات عدة بالقتل للمشتبه فيه في هجوم أوترخت، مشيراً إلى أن "المشتبه فيه في هجوم أوترخت تصرف بمفرده ولديه إيديولوجية متطرفة ولسنا متأكدين من أنه تصرف وفق نيات إرهابية فقط"، لافتاً إلى أن "المشتبه فيه في هجوم أوترخت سيمثل أمام القضاء غدا الجمعة".

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