تأجيل جلسة محاكمة المقرصن ايلي غبش والمقدم سوزان الحاج إلى 18 نيسان

أُجلت جلسة محاكمة المقرصن ايلي غبش والمقدم سوزان الحاج إلى 18 نيسان المقبل بسبب عزل غبش لمحاميه انطون الدويهي ومطالبته المحكمة العسكرية بمهلة لتوكيل محام.

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