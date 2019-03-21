ابراهيم: مستمرون بتنظيم العودة الطوعية للنازحين بالتنسيق مع السلطات السورية

لفت المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال حفل تدشين مبنى دائرة أمن عام النبطية إلى أن "هذا المركز سيكون مصدر أمان لابناء المنطقة العزيزة على قلوبنا كما هي حال كل دوائر الامن العام في لبنان"، مشيراً إلى أن "هذا المركز سيكون لرعاية خدمة النازحين وتنطيم شؤونهم وعودتهم لاراضيهم".

وأشار إلى أن "هذه المنطقة سجلت عددا كيبرا من أسماء النازحين السوريين الذين قرروا العودة إلى بلادهم"، مؤكداً أن " المديرية العامة للامن العام مستمر في تنظيم وتسهيل العودة الطوعية للنازحين السوريين بالتنسيق مع السلطات السورية بما يضمن سلامة عوتهم الآمنة مع تأمين السلطات السورية جميع الخطوات اللوجتسية".

وأضاف: "الأمن العام سقفه السلطتان الدستورية والسياسية وهو باقٍ على العهد"، مشيراً إلى أن "الامن العام سيبقى على عهدكم به فكما كان دوما حاضرا لمحاربة الارهاب سيبقى عسكريوه كما عهدتموهم وهو استطاع ان يحقق معدلات نموّ تتحدث عن نفسها واستطاع ان يعدّل اولوياته طبقا للحاجات والسياسات الحكومية".