رامبلنغ التقى العماد جوزيف عون: الجيش المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان

أكد السفير البريطاني كريس رامبلنغ اثر لقائه قائد الجيش العماد جوزيف عون برفقة السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد انه "تمّ مناقشة التقدم الحاصل في مشروع حماية الحدود البرية. فالمشروع أصبح الآن في سنته الثامنة، وللجيش اللبناني كل الحق ان يفتخر بإنجازاته في ضبط وتأمين الحدود السورية-اللبنانية. وبسبب هذا التقدم تمكنا من تعديل نصائح السفر البريطانية للبنان في كانون الأول الماضي لتشمل مناطق جديدة". كاشفا عن "دعم المملكة المتحدة الثابت للبنان من خلال المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية المستمرة، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية. ويبقى الجيش اللبناني المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان."

وختم رامبلنغ ان "نبقى شركاء فخورين للجيش اللبناني، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا العسكرية والأمنية بشكل أكبر". وشدد على ان "الجيش اللبناني المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان".