النشرة:مجلس الوزراء أقر تعيينات المجلس العسكري

أفادت مراسلة "النشرة" في قصر بعبدا ان مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة في هذه الاثناء تعيينات المجلس العسكري. وفي التفاصيل تم تعيين العميد الركن محمود الأسمر أمين عام مجلس الدفاع الاعلى، العميد أمين العرم رئيس الاركان، العميد الركن ميلاد إسحق مفتش عام، العميد الركن الياس شامية مفتش عام.

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