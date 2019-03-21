خطار بحث والكولونيل روكاريول في استكمال الورش التدريبية في مجال الامن والدفاع

استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الكولونيل ساتنيسلاس روكاريول من جهاز التعاون في مجال الأمن والدفاع حيث تم عرض المشاريع تدريب متعددة على امتداد السنوات الثلاث المقبلة، وذلك استكمالا لمشاريع الورش التدريبية المثمرة التي تنظمها المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في لبنان.

وأثنى خطار على "التعاون البناء مع الدولة الفرنسية عبر سفارتها في بيروت لا سيما لجهة البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني اللبناني".

كما استعرض موضوع المواد الكيميائية والبيولوجية والشعاعية والنووية CBRN البالغة الخطورة ولاحتياجات الدفاع المدني في هذا المجال.