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خطار بحث والكولونيل روكاريول في استكمال الورش التدريبية في مجال الامن والدفاع

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استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الكولونيل ساتنيسلاس روكاريول من جهاز التعاون في مجال الأمن والدفاع حيث تم عرض المشاريع تدريب متعددة على امتداد السنوات الثلاث المقبلة، وذلك استكمالا لمشاريع الورش التدريبية المثمرة التي تنظمها المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في لبنان.

وأثنى خطار على "التعاون البناء مع الدولة الفرنسية عبر سفارتها في بيروت لا سيما لجهة البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني اللبناني".

كما استعرض موضوع المواد الكيميائية والبيولوجية والشعاعية والنووية CBRN البالغة الخطورة ولاحتياجات الدفاع المدني في هذا المجال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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