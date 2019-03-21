أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في يوم الحب المجاني والعطاء اللامحدود يتوجه تفكيري اليك يا أمي حيث أنت، لأشكرك على كل ما هو جميل في نفسي لأنني منك أخذته وكان زادي في الحياة. كل عام والأم بخير، لأنها هي كل الخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميشال عون لوالدته: أشكرك على كل ما هو جميل في نفسي لأنني منك أخذته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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