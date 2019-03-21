النسرة: مجلس الوزراء شكل لجنة لإبداء الرأي بخطة الكهرباء

أفادت مراسلة "النشرة" أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لإبداء الرأي بخطة الكهرباء واعطيت مهلة اسبوع واحد فقط.

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