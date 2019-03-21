النشرة: بدء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا وعلى جدول الأعمال 59 بندا

أفادت مراسلة "النشرة" عن بدء جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى جدول الأعمال 59 بندا، مشيرة الى أنه أبرز البنود على جدول الأعمال بند خطة الكهرباء التي أعدتها وزير الطاقة ندى بستاني، مشروع قانون الموارد البترولية، بالإضافة الى عرض وزارة الداخلية التدابير التي اتخذتها لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، وتعيين أعضاء في السلك العسكري.

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