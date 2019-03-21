الراعي اطلع من جمعية منشئي الأبنية على معاناة القطاع جراء أزمة القروض

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي مع سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب العلاقات الثنائية بين لبنان ونيجيريا واوضاع الجالية اللبنانية. وتناول الراعي الاوضاع العامة في البلاد مع الوزير السابق روجيه ديب. واطلع من وفد جمعية منشئي وتجار الابنية برئاسة ايلي صوما على "المعاناة التي يتكبدها هذا القطاع من جراء ازمة القروض السكنية". وناشد الوفد البطريرك التدخل لدى المسؤولين من اجل ايجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة. والتقى الراعي المدير العام لمؤسسة فارس العميد وليم مجلي ومدير التفتيش المركزي السابق مطانيوس الحلبي.

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