ازالة مستوعبات النفايات الكبيرة من طريق الجاموس الحدث

تابع العمل الاجتماعي لحزب الله في بيروت في إطار تنظيم الحياة الاجتماعية وتأمين أفضل السبل لراحة المواطنين، واستحضار البدائل البيئية والصحية التي تقضي على التلوّث سواءً البصري منه أو الصحي في الضاحية الجنوبية، خطّته وخطواته لـ"ضاحيتي أجمل وأنظف وأرقى"، وبالتنسيق والتعاون مع بلدية الحدت وشركة "city blu"، وأزالت مستوعبات النفايات الكبيرة التي كانت موضوعة على طريق عام الجاموس الحدت، والتي كانت تسبب ضررًا بيئيًا فادحًا، وانبعاثات للروائح والجراثيم، وكانت مرتعًا خصبًا للقطط والجرذان التي تعبث في أكياس النفايات، ليتمّ الاتفاق مع لجان المباني السكنية على خطة منظمة لحل مشكلة النفايات، حيث جرى تزويد كلّ مبنًى ببرميل نفايات بلاستيكي يمكن تحريكه بسهولة، وفي توقيت معيَّن يقوم حرّاس المباني بإخراج البراميل إلى الشارع بالتزامن مع مرور شاحنة نفايات شركة "city blu" التي تستلمها مباشرة.

ولأنّ حالة الشارع صارت مذرية نتيجة تراكم الأوساخ، تعاون عمال بلدية الحدت على تنظيف الجدار الكبير الممتد في الشارع وطلائه وإزالة التلوّث البصري عنه، كما قام عمّال النظافة في شركة "city blu" بتنظيف المكان جيدًا، وبعد انتهاء ورشة النظافة والتجميل، تمّ وضع أحواض كبيرة من الزهور، ليصير المكان أحلى من ذي قبل وأرقى.