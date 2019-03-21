لجنة تكنولوجيا المعلومات اطلعت على تجربة بريطانيا بمجال التحول الرقمي

اطلعت لجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نديم الجميل على تجربة المملكة المتحدة البريطانية في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

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