أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "الجيش الاسرائيلي استقدم جبالة ضخمة معدة للاسمنت وبدأت بتفريغ حمولتها خلف الجدار العازل مقابل بلدة كفركلا في ظل انتشار للجيش الاسرائيلي خلف هذا الجدار يقابله انتشار للجيش اللبناني في الجهة المقابلة لمراقبلة الوضع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جيش اسرائيل استقدم جبالة ضخمة معدة للاسمنت وبدأت بتفريغ حمولتها خلف الجدار العازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.