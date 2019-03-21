أبو الحسن في اعتصام الدفاع المدني: أنصفوا هؤلاء الشجعان

ناشد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن "الحكومة والمعنيين بإصدار المراسيم التطبيقية والبدء فوراً بتثبيت عناصر الدفاع المدني وصرف مستحقاتهم"، واعتبر أن "لا مجال بعد اليوم للمراوحة والتسويف في هذا الموضوع"، مطالباً "جميع الرؤساء والمعنيّين والقوى السياسية بإنصاف هؤلاء الشجعان بمطلبهم المحق".

وأثناء مشاركته في اعتصام عناصر ومتطوعي الدفاع المدني في ساحة رياض الصّلح، قال: "جئنا اليوم كي نقف ونتضامن مع عناصر الدفاع المدني في هذا المطلب المحق الذي ينادون به منذ سنوات، وكي نقف إلى جانب هؤلاء الشجعان الذين يقفون دائماً إلى جانب كل مواطن لبناني حين تقع الكوارث والأزمات. جئنا لنوجه تحية إجلال وإكبار لأرواح شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا دفاعاً عن اللبنانيين عندما تجتاحهم المخاطر".

وأضاف: جئنا اليوم لنؤكد على المطلب المحق للدفاع المدني، فقد آن الأوان. وبالرغم من مطلبنا في اللقاء الديمقراطي بانتهاج تقشّفية في الصرف المالي، لكن هناك استثناء فلا بدّ من إنصاف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنيّة وعناصر الدفاع المدني، أما التقشف فيجب أن يكون في مجالات أخرى كالسفر والمؤتمرات والمصاريف غير الضرورية على مستوى الدولة. وأكّد على التزام "اللقاء الديمقراطي" بمتابعة هذه القضيّة حتّى إحقاق الحق.