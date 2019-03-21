اشارت مصادر لـ"النشرة" الى ان مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون بدأ بمناقشة خطة الكهرباء، والاتجاه لتشكيل لجنة وزارية للإشراف على فض تفاصيل الخطة وفض عروض المناقصات.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: الاتجاه لتشكيل لجنة وزارية للإشراف على فض تفاصيل خطة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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