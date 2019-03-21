عليا عباس: نتمنى على المواطنين مساعدتنا في تطبيق القانون عبر التقدم في الشكاوى

أكدت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس "اننا نعمل مع البلديات بشكل مباشر في موضوع متابعة المولدات والتأكد من موضوع استخدام العدادات"، مشيرةً الى "اننا نعمل مع أكثر من 100 بلدية في هذا المجال، وأحيانا ننسق مع القوى الامنية ونطلب الدعم منها للنزول على الأرض للعمل على تطبيق القانون".

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت عباس "اننا نحتاج دائما للمساعدة من المواطن، ونتمنى على المواطنين مساعدتنا في تطبيق القانون عبر التقدم في الشكاوى"، لافتةً الى أن "بعض الشكاوى يتم إهمالها صحيح وذلك لأنه يأتي أكثر من مئة شكوى في النهار الواحد".