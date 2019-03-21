بالأسماء.. وزير الداخلية يبعد سوري عن البلاد وردّ الجنسية لـ11 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإبعاد محمد عبدالواحد عثمان، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في القرار "على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار".

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية بأن ترد الجنسية المصرية لـ11 شخصًا.