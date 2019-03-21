بالصور.. استنساخ شيرلوك هولمز الكلاب.. تكشف المخدرات وتبحث عن الأدلة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

نجح علماء في مقاطعة يونان، جنوب غربي الصين، في استنساخ كلبة يطلقون عليها اسم "شيرلوك هولمز الكلاب البوليسية".

ووفقا لبي بي سي، جرى استنساخ الكلبة كونزون عن كلبة مُدرَّبة لكشف المخدرات، ساهمت في حل عدة قضايا، واكتسبت لقب المحقق "شيرلوك هولمز" لهذا السبب.

وجاءت التجربة ضمن برنامج هدفه التقليل من وقت وتكلفة تدريب كلاب الشرطة، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية.

وتولت المشروع شركة سينوجين للتكنولوجيا الحيوية، التي تتخذ من بكين مقراً لها، بالتعاون مع جامعة يونان الزراعية وبدعم من وزارة الأمن العام.

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وقال المدير العام لشركة سينوجين، زهاو جيانبينج، إنهم يستهدفون تحقيق إنتاج كثيف من الكلاب البوليسية. لكنه أشار إلى أن التكلفة ما زالت عقبة أمام تحقيق الأمر.

وتبلغ كونزون من العمر حاليا 3 أشهر، وستخضع لتدريب مكثف على كشف المخدرات والبحث عن أدلة جنائية.

وستكون الكلبة المستنسخة جاهزة للعمل مع الشرطة عندما تبلغ 10 شهور، حسب تصريحات مسؤولين لوسائل إعلام صينية.

ويقول أحد خبراء الحيوانات في جامعة يونان الزراعية إن تدريب كلاب الشرطة يستغرق عادة 5 سنوات ويكلف حوالي 500 ألف يوان، ولا تكون النتيجة دائماً مضمونة. ولم يذكر أي معلومات حول تكلفة الاستنساخ نفسها.

وتعود تجربة استنساخ أول كلب في العالم إلى علماء في كوريا الجنوبية عام 2005.