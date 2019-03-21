"مسؤول بالرئاسة وعضو بالهيئة".. الرقابة الإدارية تكشف عن 5 قضايا "انتحال صفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ضبط شخص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المتهم اصطنع وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من الاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على إنهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية. وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

كما ضبطت الهيئة أحد العاملين بمطار سوهاج، لانتحاله صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية، واستغلال ذلك في إنهاء مصالحه الشخصية لدى بعض الجهات، وبعرضه على النيابة العامة امرت بحبسه.

ولفتت إلى ضبط شخصين انتحل أحدهما صفة موظف ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك حال تقاضيهما مبلغ 20 ألف على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل زعمهما له تسهيل منحه قرض من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما.

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وفي ذات السياق، ضبطت الهيئة 3 سيدات انتحلن صفات مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، ومديرتي إدارات بذات المديرية، وذلك حال تقاضيهن مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل زعمهن له قدرتهن على تسهيل منحه قرضاً ميسراً بدون فوائد. وبعرض المتهمات على النيابة العامة أمرت بحبسهن جميعا.

وضبطت الهيئة أحد الفنيين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استغل صفته الوظيفية في النصب على أحد المواطنين وتقاضى منه مبلغ 174 ألف جنيه مقابل زعمه قدرته على إنهاء إجراءات شراء نحاس خردة من مخازن الشركة. وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وناشدت هيئة الرقابة الإدارية، المواطنين، بضرورة تحري الدقة والتأكد من صفات الموظفين العموميين بالدولة عند التعامل مع الجهات الحكومية.

وقالت الهيئة: "استجاب بعض المواطنين الشرفاء لذلك النداء، ولا زال البعض الآخر يُصر أن يضع نفسه فريسة لاستغلال ضعاف النفوس، وتؤكد الهيئة أهمية اتباع الأساليب القانونية عند الحصول على الخدمات المقدمة تجنبًا لذلك".