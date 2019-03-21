"عبدالعال" يشرح للقضاة قواعد الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:
رحب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والدستورية وقضاة مصر، في ثاني جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية المقترحة.
ويترأس "عبدالعال" جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، التي تنظمها اللجنة التشريعية بالبرلمان، وتستضيف اليوم عددًا من القضاة في اجتماعها الصباحي.
وقال "عبدالعال"، إنه عقدت بالأمس الجلسة الأولى بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة المصرية، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام، واليوم يشرفنا بالحضور نخبة متميزة من رجال الجهات والهيئات القضائية.
وأضاف: كما سبقت الإشارة أمس، فالحوار أساسه الاستماع والإنصات، وقد وضعنا أسس وقواعد للحديث، وهي: يمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعى التوازن في توزيع الكلمات.
كما يُتاح للحضور الحديث بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد، ولا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.
ولرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.
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