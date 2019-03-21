إنشاء مصنع لإنتاج علف الأسماك بشرق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء مجدي عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، اليوم الخميس، إنه سيجري إنشاء مصنع لإنتاج علف الأسماك بمنطقة شرق محافظة بورسعيد.

وأشار اللواء مجدي، في تصريحات على هامش زيارة الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية، ووفد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب للمزارع السمكية اليوم الخميس، إلى أن المصنع سيقام على مساحة 74 ألف متر مربع، ويهدف للمساهمة في زيادة الإنتاجية، لافتا إلى أنه سيجري الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة الصينية التي ستتولى إنشاء المصنع خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن الفترة الماضية شهدت إنتاج أكثر من 350 طن أسماك "لوت، دنيس، قروص، وحنشان"، وأكثر من 50 طن جمبري، وتصديرها لدول الاتحاد الأوروبي.