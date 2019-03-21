بالصور.. لجنة الصناعة بمجلس النواب تتفقد المزارع السمكية بشرق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الخميس، المزارع السمكية بمنطقة شرق محافظة بورسعيد.

واستمع أعضاء اللجنة لشرح مفصل من اللواء مجدي عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، عن المزارع السمكية وإنتاجها، والخطط المستقبلية لزيادة الإنتاجية للوصول للاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.

ويرافق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اللجنة في جولة لتفقد مشروعات بشرق بورسعيد ومنها: المنطقة الصناعية الجاري العمل بها، الأرصفة البحرية، والأنفاق العابرة بين ضفتي قناة السويس، بينما ستستمر زيارة وفد لجنة الصناعة 3 أيام لتفقد المشروعات الجاري العمل بها بمحافظتي بورسعيد، والإسماعيلية، والعين السخنة بمحافظة السويس.

ويتكون مشروع الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد من 5906 أحواض استزراع سمكي مكونة من مزرعة "أ" وتشمل3521 حوضاً استزراع علي مساحة 9500 فدانؤ والمزرعة "ب" وتضم 1810 أحواض استزراع سمكي علي مساحة 4898 فداناً، والمزرعة "ج" وتشمل 575 حوض استزراع سمكي علي مساحة 1852 فداناً، ويتبقي مساحة أخري من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3361 من الأرض المخصصة مساحتها 10 آلاف فدان سيتم استغلالها في أحواض الصيد الحر.