"OLX Egypt": التسويق الإليكتروني مفتاح دعم الصادرات العقارية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تشارك منصة أوليكس مصر بمعرض سيتي سكيب 2019 الذي سيناقش آخر تطورات القطاع العقاري في مصر، حيث تعقد فعاليات المعرض خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري.

وقالت دينا جبران المدير العام لأوليكس مصر، إنه سيتم عرض ومناقشة أهمية التسويق الإليكتروني في دفع الصادرات العقارية المصرية للخارج وكيفية جذب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي خلال جلسات المؤتمر.

وأشارت إلى أن التسويق الإليكتروني هو المفتاح لدعم الصادرات العقارية المصرية نظرا لأنه يساعد بشكل كبير في الترويج وتصدير العقار المصري للخارج وخلق الرواج المنشود لهذا القطاع الهام بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابعت: ستناقش الجلسة الخطوات التي يجب اتخاذها تجاه ترقية عملية التسويق الإليكتروني، العوامل الرئيسية التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري بجانب مراجعة القوانين والتشريعات التي عطلت الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن وكيفية منافسة السوق العقاري المصري للأسواق الأوروبية.​