غدًا.. فتح مسجدي مدينة كرايست تشيريش في نيوزيلاندا أمام المصلين

أعلنت الشرطة النيوزيلندية،أنها ستعيد غدا الجمعة فتح مسجدي مدينة كرايست تشيريش ، اللذين شهدا عملية إطلاق نار عشوائي على المصلين يوم الجمعة الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الشرطة - على موقع تويتر ، اليوم الخميس - أنه سيتم فتح المسجدين مجددا أمام المصلين".. موضحة أنه
يذكر أنه في يوم الجمعة الماضي، أطلق مسلح عنصري النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المصلين.
ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي، وتم توجيه اتهام بالقتل المتعمد لرجل يدعى برينتون تارانت، 28 عاما، من أستراليا، ومددت المحكمة يوم السبت اعتقاله حتى 5 أبريل المقبل.
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