الكرملين: بوتين أجرى اتصالين هاتفيين مع توكاييف ونزارباييف

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس"، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الكازاخي الجديد، قاسم جومارت توكاييف، هنأه فيه بمناسبة توليه منصب الرئاسة في كازاخستان، وتمنى له النجاح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان له، أن فلاديمير بوتين وقاسم جومارت توكاييف اتفقا
كما أجرى بوتين اتصالًا هاتفيًا آخر مع الرئيس الكازاخي المستقيل نور سلطان نزارباييف، أعرب فيه بوتين عن امتنانه لنزارباييف
وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أنه خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف، أعرب بوتين عن امتنانه لنزارباييف
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