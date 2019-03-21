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اعتقال 20 شخصًا في كازاخستان لمشاركتهم في مظاهرة مناهضة لإعادة تسمية العاصمة

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اعتقلت الشرطة الكازاخية 20 شخصًا اليوم الخميس لقيامهم بتنظيم مظاهرة مناهضة لقرار إعادة تسمية العاصمة باسم رئيس البلاد السابق نور سلطان نزاربايف، تكريما له، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وذكرت المصادر أن نحو 20 شخصًا احتشدوا في ميدان مقابل لمكتب عمدة العاصمة للإعراب عن معارضتهم للقرار الذي حظى بموافقة البرلمان.


وكان الرئيس الجديد لكازاخستان قاسم جومارت

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توكايف، قد اقترح إعادة تسمية العاصمة إلى "نور سلطان" تكريما للرئيس السابق، نورسلطان نزاربايف، الذي أعلن أول أمس الثلاثاء استقالته من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ توكايف، لحين موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2020.
 
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