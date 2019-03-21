جريدة عمان : ارتياح لمستوى العلاقات ودعم الاستقرار الإقليمي

* العنوان الرئيسي الذي أبرزته جريدة عمان: السلطنة ومصر- ارتياح لمستوى العلاقات ودعم الاستقرار الإقليمي- توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية – الجانبان يتمسكان بالعمل العربي المشترك ويرفضان أشكال الإرهاب كافة، وركزت الجريدة على تجديد الجانبين تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار الهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية.

* تصدرت جريدة الوطن عناوين رئيسية:

- السيد أسعد بن طارق يستقبل وزير الخارجية

- السلطنة ومصر يجددان التمسك بالعمل العربي المشترك ويوقعان مذكرات تفاهم

* ذكرت صحيفة الوطن: استقبل السيد أسعد

بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتبه، سامح شكري، وزير الخارجية، وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.

عقدت اللجنة العُمانية -المصرية اجتماع دورتها الرابعة عشرة التي تستضيفها السلطنة واستمرت يومين، وأكدت اللجنة تمسك الجانبين بالعمل العربي المشترك، كما وقع الجانبان مذكرات للتفاهم وبرامج تنفيذها في عدد من المجالات.

* كما أبرزت صحيفة الرؤية تقارير عدة تصدرتها عناوين تقول:

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- العمانية المصرية تناقش تنمية علاقات التعاون

- بن علوي وشكري يستعرضان العلاقات التاريخية الوطيدة

- اللجنة المشتركة تبحث علاقات التعاون القائمة وتؤكد على الوقوف ضد محاولات المساس بالسيادة الوطنية للدول العربية.

* قالت جريدة الرؤية: تأتي هذه الاجتماعات انطلاقًا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين السلطنة ومصر الشقيقة، وترأس الجانب العُماني يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية، فيما ترأسها عن الجانب المصري سامح شكري، وزير الخارجية، وناقشت اللجنة كل ما يتصل بتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف تنميتها وتطويرها، بمشاركة عدد من كبار المسئولين من البلدين الذين يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.