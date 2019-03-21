الإعلام العماني يشيد بمواقف مصر تحت قيادة السيسي عربيًا وإقليميًا ودوليًا

ثمنت الصحافة وكافة وسائل الإعلام في سلطنة عُمان مواقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكدت الاهتمام البالغ بتفعيل العلاقات المصرية العمانية.

استقبلت وسائل الإعلام العمانية بحفاوة بالغة زيارة كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، خاصة أن المشاورات بين البلدين تكتسب أهمية بالغة في هذه المرحلة التي تشهد مستجدات متتابعة عربيا وإقليميا ودوليا.

كما أبرزت وسائل الإعلام العمانية أهم ما تضمنه البيان الختامي لاجتماعات اللجنة المشتركة، وركزت على أنه تضمن تثمّين الجانب

العُماني الدور الريادي لمصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الدؤوبة فى تثبيت دعائم السلم والأمن والتنمية فى القارة الأفريقية.

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كما نوّه الجانب المصري بالدور الذى تضطّلع به سلطنة عُمان، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، لإرساء دعائم الأمن والسلم فى محيطها الإقليمي والدولي.

وجدد الجانبان رفضهما للتطرف والإرهاب بكافة

صوره وأشكاله، وأيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، كما أكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته، داعين فى الوقت ذاته إلى تعزيز قنوات الحوار بين الدول والشعوب، وإعلاء قيم المساواة والتسامح والتعايش.

*على موقعها الرسمي أبرزت وزارة الإعلام في سلطنة عُمان تقريرا بعنوان:

اللجنة العُمانية المصرية تستعرض آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، وذكرت فيه: استعرض الجانبان خلال الاجتماعات علاقات التعاون الثنائي القائمة، وعبرا عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات التي تحظى بدعم قيادتي البلدين الشقيقين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان.