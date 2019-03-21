ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداي" في موزمبيق إلى 217 شخصًا

أعلن وزير الأراضي والبيئة في موزمبيق سيلسو كوريا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداي" الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي إلى 217 شخصًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بكثير من التوقعات التي أطلقها رئيس البلاد فيليب نيوسي سابقًا هذا الأسبوع بشأن احتمال وصول حصيلة القتلى إلى ألف شخص.
وذكرت المصادر أن الحصيلة الجديدة التي أعلنها الوزير تظل أقل
وتم إنقاذ قرابة ثلاثة آلاف شخص فيما يقدر
يذكر أن الإعصار "إيداي" تسبب في تشريد أكثر من 600 ألف شخص جنوب موزمبيق، فيما رصدت الأمم المتحدة نحو عشرين مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي لصالح المتضررين من الإعصار الذي ضرب أيضًا زيمبابوي ومالاوي.
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