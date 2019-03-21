مسئول أمريكي: واشنطن لا تزال قلقة حيال التوترات بين باكستان والهند

قال مسئول بارز في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التوترات الناشبة بين باكستان والهند، حيث يظل جيشا الجارتين النوويتين في حالة تأهب بعد نحو ثلاثة أسابيع من وقوع أخطر مواجهة بين البلدين منذ عقود، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكر المسئول، في تصريحات اليوم الخميس، أن واشنطن لا تزال ترى أن الجيشين الهندي
أضاف قائلًا: "نوضح أن القيام بأي عمل عسكري آخر من جانب أي من الطرفين سيؤدي إلى مخاطر كبيرة غير مقبولة للبلدين وللمنطقة برمتها".
وأشار إلى أن أمريكا تحتاج إلى رؤية إجراء مستدام
كانت باكستان أعلنت في وقت سابق أنها ألقت القبض على عشرات المتطرفين وصادرت ممتلكاتهم، إلا أن المسئول الأمريكي قال إن واشنطن لا تعتقد أن هذه الإجراءات كانت كافية.
يذكر أن الأزمة اندلعت بين إسلام آباد ونيودلهي في 14 فبراير الماضي بعد مقتل 40 شخصًا جراء تفجير انتحاري وقع في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير على يد جماعة جيش محمد.
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