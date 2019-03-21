الدفاع الروسية: رصد 36 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 14 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 22 انتهاكًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الانتهاكات وقعت

في محافظات (حلب، واللاذقية، وحماة وإدلب)، حيث إن المركز الروسي للمصالحة في سوريا نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بإجمالي وزن بلغ 2.165 طن إلىقرية فيروزة بريف حمص.. مشيرًا إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2085 عملية إنسانية بإجالي وزن 3309.96 طن.



أكدت الوزارة، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية الذي يبلغ 234 فصيلًا.

