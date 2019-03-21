تحديد هويات ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي كرايست تشيرش بنيوزيلندا

أكدت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الخميس، أنه تم تحديد هويات الضحايا الخمسين، الذين قتلوا في الاعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وهو ما سيتيح دفنهم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال مفوض الشرطة مايك بوش، إنه: "يمكنني أن أعلن أنه خلال الدقائق القليلة الماضية، تم الانتهاء من عملية تحديد هوية الضحايا الخمسين، وتم إخطار جميع العائلات بذلك"، مضيفًا "أنها

نقطة تحول في هذه العملية".وأضاف بوش، أن الشرطة عليها أن تثبت سبب الوفاة تلبية لطلب الطب الشرعي والقضاء، قبل دفن الجثث، وأنه وفقًا للقانون لا يمكن إدانة القاتل من دون ذكر سبب وفاة الضحية، فهذه عملية شاملة للغاية، يتعين إتمامها وفق أعلى المعايير".ومعظم الضحايا مهاجرون، أو لاجئون من دول، منها باكستان والهند وتركيا والصومال والكويت وبنجلاديش.وكان أقارب الضحايا يشعرون بالإحباط من تأجيل الدفن الذي عادة ما يتم خلال 24 ساعة، وفقًا للشريعة الإسلامية، وبدأت أمس مراسم دفن أول ضحايا الهجوم في مقبرة ميموريال بارك، بحضور مئات الرجال والنساء، ووسط حراسة أمنية مشددة.ووجهت السلطات النيوزيلندية الاتهام إلى الإسترالي برينتون تارنت (28 عامًا) بقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات أثناء أدائهم صلاة الجمعة الماضية في مسجدي "النور" و"لينوود" بمدينة كرايست تشيرتش جنوبي نيوزيلندا.