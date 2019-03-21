كوريا الجنوبية تقدم مساعدات بـ 500 ألف دولار لإغاثة 3 دول إفريقية

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار إلى موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي، بعد أن تعرضت كل من الدول الثلاث لأضرار جسيمة بسبب إعصار "إيداي".

وكان الإعصار اجتاح الدول الثلاث مؤخراً، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وترك الكثيرين بين مفقود أو نازح.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الخارجية قولها في بيان لها، إن الحكومة تخطط لتقديم 300 ألف دولار إلى موزمبيق، بالإضافة إلى 100 ألف دولار لكل من زيمبابوي ومالاوي، كل بحسب حجم الضرر الذي وقع بها، كما طلبت من المجتمع الدولي تقديم الدعم لها.

وقالت الوزارة: "من المتوقع أن تساهم المساعدات الإنسانية في هذا الوقت في تحقيق الاستقرار بالدول الثلاث، وتعافيها من الأضرار"، مضيفة أن "كوريا الجنوبية كدولة متوسطة القوة، ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية."