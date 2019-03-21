ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار موزمبيق إلى 217 قتيلاً

قال وزير الأراضي والبيئة في موزمبيق، سيلسو كوهيا، اليوم الخميس، إن عدد القتلى بعد إعصار قوي اجتاح البلاد ارتفع إلى 217 شخصاً إضافة إلى نحو 15 ألفاً ما زالوا بحاجة للإنقاذ.

وأضاف أنه أمكن إنقاذ ثلاثة آلاف شخص.

واجتاح الإعصار إيداي مدينة بيرا الساحلية في موزمبيق مصحوباً برياح وصلت شدتها إلى 170 كيلومترا في الساعة، يوم الخميس الماضي، ثم تحرك إلى زيمبابوي ومالاوي حيث سوى مباني بالأرض وعرض حياة ملايين للخطر.

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