كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة نيوزيلندا تعيد فتح المسجدين اللذين شهدا مجزرة المصلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة النيوزيلندية على موقع تويتر، أنها ستعيد يوم غد الجمعة فتح مسجدي مدينة كرايست تشيريش، اللذين شهدا عملية إطلاق نار عشوائي على المصلين يوم الجمعة الماضي.

وقالت الشرطة في بيانها: "سيفتح مسجدا مدينة كرايست تشيريش مجددا أبوابهما مرة أخرى أمام المصلين".

وأضافت: "كما هو متوقع، ستتم إعادة فتح المسجد الواقع في لينوود أفنيو أمام المصلين الليلة، قبل وقت صلاة الجمعة. لقد أكملت الشرطة معاينتها وتحقيقها، لكنها ستحتفظ بوجودها هناك في الأيام المقبلة. أما المسجد الثاني الواقع في دينز أفنيو فسيفتح أبوابه أمام المصلين غدا الجمعة".

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ويوم الجمعة الماضي، أطلق مسلح عنصري النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي. وتم توجيه اتهام بالقتل المتعمد لرجل يدعى برينتون تارانت، 28 عاما، من أستراليا، ومددت المحكمة يوم السبت اعتقاله حتى 5 أبريل المقبل.