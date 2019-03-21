كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" تحدد شروط للاتحاد الأوروبي للموافقة على خروج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنه يمكن لبروكسل الموافقة على تأخير قصير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، طالما أن البرلمان البريطاني أقر اتفاق الانسحاب مرتين الأسبوع المقبل.

وأضافت "ميركل" للمشرعين الألمان: "يمكننا الامتثال من حيث المبدأ لهذا الطلب إذا كان لدينا تصويت إيجابي الأسبوع المقبل على وثائق الانسحاب في البرلمان البريطاني".

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وأوضحت "ميركل"، أنه إذا لم يتم إقرار الصفقة الأسبوع المقبل، فسيبقى الاتحاد الأوروبي "مفتوحًا إذا كان يجب أن يكون هناك اجتماع آخر للمجلس الأوروبي قبل تاريخ الانسحاب".

وأشارت "ميركل"، إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ضمان شرعية الانتخابات الأوروبية.

يأتي هذا البيان، بعد يوم من تأكيد المفوضية الأوروبية على أن أي تمديد المادة 50 سيؤدي إلى مخاطر "خطيرة" على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه يجب على المملكة المتحدة المغادرة بحلول 23 مايو.