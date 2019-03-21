كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تحكم على رجلين بالسجن مدى الحياة في مقتل طالب 2017 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة في شمال غرب باكستان، حكمًا بالسجن مدى الحياة على رجلين أدينا بالتورط في مقتل مشعل خان، وهو طالب جامعي تعرض للضرب ثم قُتل برصاص أحد الحشود في العام 2017، بعد اتهامه زورًا بالتجديف.

وكان الرجلان - عارف خان، وهو زعيم محلي للحزب الحاكم في باكستان بقيادة نجم الكريكت السابق عمران خان، وأسد خان - في المحكمة في بيشاور لإصدار الحكم.

وأوردت "فوكس نيوز"، أنه تم اكتشاف وفاة مشعل (23 عامًا) على شريط فيديو تم توزيعه لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية تم توجيه الاتهام إلى 61 شخصًا بمجموعة متنوعة من الجرائم، وصدرت بحق 57 شخصًا أحكام مختلفة في القضية. يستأنف كثيرون الأحكام.

ولم يعرف على الفور ما اذا كان الرجلان اللذين حكم عليهما اليوم الخميس سيستأنفان الحكم.