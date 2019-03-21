شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مذبحة المسجدين.. نيوزيلندا تحظر البنادق نصف الآلية والهجومية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - رويترز :
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن يوم الخميس إنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.
وأضافت أرديرن أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل نيسان وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.
وقالت ”الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش“.
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