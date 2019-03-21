نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق نصف الآلية بعد مذبحة المسجدين

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الخميس، أنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.

وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل/نيسان وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.

وأضافت "الآن وبعد 6 أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش".

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وشهدت نيوزيلندا هجوما إرهابيا نفذه إرهابي أسترالي، حيث أطلق النار على المصلين أثناء خروجهم من مسجدين بمدينة مدينة كرايستشيرش عقب أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وجرح آخرين.

ولم يكتفِ الإرهابي بإطلاق النار على المصلين بل قام بتوثيق جريمته في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".