رئيس التشيك: تركيا حليف لداعش وليست عدوا له

حسن محرم

أكد الرئيس التشيكي "ميلوش زيمان"، أن أنقرة تهاجم الأكراد لأنهم يقاتلون "داعش"، متهمًا تركيا بكونها حليفًا حقيقيًا لتنظيم داعش الإرهابي. ونوه "زيمان"، خلال نقاش مع الجمهور، خلال رحلة لإحدى مناطق التشيك، بأن تركيا توسطت لمساعدة تنظيم داعش لتتمكن من تصدير النفط.

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