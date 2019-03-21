شهيب متفائل بالحصول على إعفاء من الزيادة للطلاب اللبنانيين في فرنسا

أكّد وزير التربية أكرم شهيّب لـ "الأخبار" أنه وجّه أخيراً رسالة الى السفير الفرنسي برونو فوشيه "طالبت فيها بموجب مبادئ الفرنكوفونيّة وتشجيع التعليم، بالنظر في وضع الطلاب اللبنانيين. ووعد انه سينقل رسالتنا إلى الجهات المعنيّة قبل بدء سريان القرار. كما وجّهنا رسالة إلى وزارة الخارجيّة اللبنانية لمتابعة الملف".

ورجّح أن "نحصل على إعفاء طلابنا، على غرار إعفاء الطلاب التونسيين كما علمنا من السفير". ووفق معلومات "الأخبار"، فإن تقرير لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النواب الفرنسي الأخير تضمّن كتاباً مرفوعاً من السفير اللبناني في باريس رامي عدوان بشأن إعفاء الطلاب اللبنانيين.

كما عرض وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة سليم جريصاتي، على هامش زيارته الأخيرة إلى باريس، مسألة الاعفاء وزيادة المنح مع أوريليان لوشوفالييه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال جريصاتي في اتصال مع "الأخبار" إن لوشوفالييه "شرح أن التدبير عام واتخذ لإعادة النظر بنظام المنح ككلّ، وأن استثناء الطلاب التونسيين غير صحيح، كما وعد بطرح الموضوع مع الرئيس ماكرون".