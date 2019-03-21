ذكرت "الاخبار" انه يتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة غداً نقاشا بين الوزراء ورئيس الحكومة، حول مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل، وتغييب الوزيرين ناصر الغريب وجميل جبق عن الوفد الرسمي علماً أن وزارتيهما معنيتان بملف النازحين بشكل مباشر.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: يتوقع أن يطرح في الحكومة استبعاد الغريب وجبق عن وفد بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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